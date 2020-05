Incidente sul lavoro a Torino, si ribalta escavatore: ferito operaio

L'uomo di 57 anni non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea e dei tecnici dello spresal dell'Asl To4

Questa mattina c'è stato un incidente sul lavoro a Vestignè, alle porte di Ivrea nel Torinese. Un mini escavatore si è ribaltato durante le manovre di discesa da un camion. L'operaio alla guida, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero al Cto. Non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea e dei tecnici dello spresal dell'Asl To4.