Torino, arrestato rapinatore seriale dai carabinieri

A Torino i carabinieri hanno arrestato un uomo, un cittadino brasiliano di 24 anni, perché ritenuto responsabile di almeno due furti con strappo e cinque rapine. Da quanto appreso, era diventato un vero e proprio incubo per i residenti del quartiere San Salvario. I colpi sono stati messi a segno a inizio anno, tra il 9 e il 13 gennaio, e in alcuni casi con violenza. Rapina, furto aggravato e lesioni le accuse nei confronti del 24enne, che si trova ora in carcere.