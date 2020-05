Maltempo in Piemonte, pioggia e forte vento nell'Alessandrino

Notte di maltempo in provincia di Alessandria, con pioggia e vento forte. Alle 4 le raffiche hanno raggiunto punte di 80 chilometri orari a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera al confine con la Liguria, di 60,5 chilometri orari a Bric Berton di Ponzone. Proprio a Casale Monferrato i vigili del fuoco sono intervenuti per il distacco di piccole parti di intonaco dal balcone di una palazzina cadute in strada, probabilmente a causa dell'infiltrazione d'acqua, fortunatamente senza provocare feriti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. A Frassineto Po, invece, problemi a un cavo dell'energia elettrica, secondo quanto riferito dai pompieri, sarebbe già stato danneggiato e la pioggia avrebbe provocato scintille con fiammate senza però causarne la caduta.