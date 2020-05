Sorpreso con droga in casa, arrestato pregiudicato nel Biellese

Nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato un etto di hashish, 35 grammi di marijuana, 400 euro in contanti, quattordici telefoni cellulari e tutto l'occorrente per preparare le dosi, come bustine e un bilancino di precisione

Un pregiudicato senegalese di 27 anni, residente in Valdilana, nel Biellese, è stato arrestato per spaccio dai carabinieri. L'uomo era tenuto sotto controllo dai militari, che hanno fatto irruzione nel suo appartamento, dove hanno trovato e sequestrato un etto di hashish, 35 grammi di marijuana, 400 euro in contanti, quattordici telefoni cellulari e tutto l'occorrente per preparare le dosi, come bustine e un bilancino di precisione.

Ai domiciliari un 20enne

Nell'abitazione è stato sorpreso anche un ventenne del posto che stava acquistando una dose di marijuana. Il giovane ha tentato di fuggire ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato posto ai domiciliari mentre, in attesa della convalida, lo spacciatore è stato portato in carcere. Le indagini sono ancora in corso.