Coronavirus Piemonte, nel Vercellese tornano in classe 36 bambini

Si tratta di una sperimentazione voluta dal sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, con il via libera della Regione Piemonte, per dare un sostegno concreto ai genitori che, tornati al lavoro, non posso seguire i figli piccoli

Domani, martedì 12 maggio, torneranno sui banchi 36 bambini tra i 3 e i 10 anni residenti in tre comuni in provincia di Vercelli: Borgosesia, Varallo Sesia e Quarone. Si tratta di una sperimentazione voluta dal sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, con il via libera della Regione Piemonte, per dare un sostegno concreto ai genitori che, tornati al lavoro, non posso seguire i figli piccoli. Gli alunni resteranno a scuola dalle 8 alle 18, e troveranno in classe non i docenti ma gli educatori del pre e post scuola (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

Le regole

L’esperimento seguirà norme molto rigide: le classi saranno di 4 bambini nella scuola dell'infanzia e di 5 alla primaria, con almeno 4-5 metri quadrati di spazio per ogni bambino, verrà eseguita una sanificazione quotidiana dei locali, i piccoli andranno in bagno uno per volta, gli verrà misurata la temperatura più volte al giorno, ingressi e uscite saranno scaglionati e i pasti sigillati in confezioni monoporzione. Il costo è di 10 euro euro al giorno più altri 5 per il servizio mensa. Non sarà consentito portare pasti pronti da casa.