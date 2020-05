Coronavirus, in Piemonte 216 nuovi guariti. Il 77% è a Torino

Salgono a 33 i decessi mentre sono 111 i contagi in più rispetto a ieri. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva: 135, meno 2 rispetto a ieri

In Piemonte si registrano oggi 216 nuovi casi di guarigione, di cui 167, pari al 77,3%, in provincia di Torino. Salgono invece a 33 i decessi mentre sono 111 i contagi in più rispetto a ieri. Sono i dati del bollettino quotidiano diffuso dall'unità di crisi regionale sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

I dati in Piemonte

Il numero complessivo dei guariti sale a 8731. Altri 3.307 sono 'in via di guarigione', negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia, e in attesa dell'esito del secondo. Il totale dei decessi nella regione arriva a 3400. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva: 135, meno 2 rispetto a ieri, e quelli in altri reparti, 2.021, meno 3. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.182. I tamponi diagnostici finora processati sono 213.783, di cui 118.378 risultati negativi.