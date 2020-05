Coronavirus Piemonte: aumentano ancora le guarigioni

Cresce il numero delle guarigioni da Covid-19 in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE), ma continuano a registrarsi delle positività. L'Unità di Crisi ha comunicato che i pazienti risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia sono 8.515 (+320 rispetto a ieri). Altri 3.133 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. I nuovi casi positivi sono 116, che portano il totale a 28.665. Sono 36 le morti di persone positive al test del Coronavirus Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 al momento registrati nella giornata di oggi: si tratta comunque di un aggiornamento cumulativo, perché comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente attribuiti al Coronavirus. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 3.367. I ricoverati in terapia intensiva sono 137 (-6 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora processati sono 210.370, di cui 116.292 risultati negativi.