Burolo, ciclista 36enne ferito sulla Serra Morenica

Un ciclista di 36 anni è rimasto ferito sulla Serra Morenica, nel territorio di Burolo (in provincia di Torino), durante la discesa in mountain bike di un canalone. L'uomo si è fratturato una gamba. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Ivrea. A dare l'allarme alla centrale del 112 è stata la moglie, che ha fornito ai soccorritori le coordinate Gps, risultate utili e precise per l'individuazione del soggetto. Il quale, dopo essere stato stabilizzato dal personale medico, è stato verricellato e trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino.