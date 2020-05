Sequestro di beni per oltre 250mila euro nell'Astigiano

Era tutto intestato alla moglie, nonostante concentrasse su di sé beni per oltre 250mila euro. Questa mattina i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti e della polizia giudiziaria hanno confiscato numerosi beni a un uomo di origini sinti con numerosi precedenti per furto, rapina e truffa. Tra questi una villa, in frazione Vaglierano, un'auto e un conto corrente. Il patrimonio non è riconducibile a nessuna attività lecita dell'uomo. La Procura di Asti aveva avviato le indagini nei confronti dell'uomo nell'aprile 2019 e ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto di sequestro dei beni. I giudici torinesi, dopo diverse udienze, hanno confermato la riconducibilità dell'ingente patrimonio all'