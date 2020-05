Incendio nel Torinese, a fuoco la casa: 70enne salvato da carabinieri

L'uomo non è in pericolo di vita. Era rimasto bloccato in cucina dalle fiamme, divampato per cause che sono in corso di accertamento. Quattro militari non hanno esitato a lanciarsi nel fuoco per salvarlo

In provincia di Torino, a Lanzo Torinese, i carabinieri hanno salvato un uomo di 70 anni dall'incendio della sua abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri.

La ricostruzione della vicenda

L'uomo, un pensionato, era rimasto bloccato in cucina dalle fiamme, divampato per cause che sono in corso di accertamento. Quattro militari della stazione locale non hanno esitato a lanciarsi nel fuoco per salvarlo. Trasportato presso l'ospedale locale per intossicazione da fumo, il 70enne non è in pericolo vita. L'immobile è al momento non agibile.