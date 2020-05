Le fiamme hanno divorato due auto e un furgone che si trovavano parcheggiate all'esterno dell'officina. Non si sono registrati feriti o intossicati

La scorsa notte un incendio è divampato in una carrozzeria di Castellamonte, in provincia di Torino. Le fiamme hanno divorato due auto e un furgone che si trovavano parcheggiate all'esterno dell'officina. Intervenuti sul posto, i pompieri hanno limitato l'estensione del rogo. Non si sono registrati feriti o intossicati.