Coronavirus Piemonte: cresce il numero dei contagi

In Piemonte oggi sono stati registrati 233 positivi in più rispetto a ieri, dopo l'esito di altri 6.599 tamponi. Aumenta anche il numero dei guariti: 409 in un giorno, dei quali 238 in provincia di Torino, mentre 3.269 sono considerati in via di guarigione. Nei dati del bollettino quotidiano emesso dall'Unità di crisi regionale si legge anche un calo odierno del numero delle vittime, che oggi sono 23 (per un totale di 3.305), e dei ricoverati: -4 in terapia intensiva (ce ne sono ancora 140), -14 negli altri reparti. Finora le persone positive al Covid-19 in Piemonte sono 28.368. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.954 (-218 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 201.183, di cui 110.294 risultati negativi.