Biella, violenze sessuali su minorenni: arrestato 23enne

A Biella un 23enne è stato arrestato per violenza sessuale su minori. A far scattare l'inchiesta della procura, nei mesi scorsi, era stata la denuncia di una giovane. Gli investigatori della squadra mobile hanno individuato subito il responsabile e hanno collegato a lui altri episodi analoghi avvenuti nei confronti di altre minori. Le dichiarazioni della vittima e di altri testimoni hanno inchiodato il giovane che è stato subito indagato per violenza sessuale aggravata e continuata, minacce e porto abusivo di armi. Il 23enne si trova ora in carcere.