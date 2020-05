Spaccio a domicilio, arrestati due pusher nel Torinese

In manette due giovani di 19 e 22 anni, già noti alle forze dell'ordine. Controllati vicino casa di un acquirente sono stati trovati in possesso di 90 grammi di marijuana e 1.600 euro in contanti

Consegnavano la droga a domicilio per evitare le multe ai loro clienti e, soprattutto, per non perderli. Due giovani di 19 e 22 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Caselle per spaccio. Controllati vicino casa di un acquirente sono stati trovati in possesso di 90 grammi di marijuana e 1.600 euro in contanti. La successiva perquisizione nella base logistica della coppia di spacciatori, un garage a Cafasse, ha permesso ai militari di recuperare altri 800 grammi di stupefacente, tra marijuana e hashish.