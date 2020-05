Coronavirus Torino, Appendino a Sky TG24: “Aperture? Oggi primo passo”

"Questo è un primo passo, abbiamo acquistato degli spazi di libertà alla luce di sacrifici importanti, personali, fisici ed economici, dobbiamo essere consapevoli che l’emergenza è ancora in corso ed è grave". Lo ha affermato a Sky TG24 il sindaco di Torino, Chiara Appendino, parlando della fase 2 (LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE - FASE 2 NELLE CITTA') dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). La prima cittadina ha spiegato che "da oggi ci sono 80mila persone in più che vanno al lavoro, abbiamo lavorato sul trasporto pubblico, richiamato in servizio circa 500 persone, lavorato sulla segnaletica per entrare e uscire dai mezzi senza toccarsi. Abbiamo lavorato sugli orari della città, per cercare di evitare i picchi. In generale ci vuole tanto senso di responsabilità da parte dei cittadini. Sta a noi rispettare quelle regole che tutelano noi e la nostra comunità e che speriamo ci permetteranno di garantire che questi spazi possano rimanere aperti”.

"Fiducia in torinesi ma servono risposte da governo e regione"

“La preoccupazione c’è - ha sottolineato la sindaca - ed è dovuta al fatto che siamo ancora in emergenza sanitaria. Ho piena fiducia nei torinesi, che rispettino le regole e siano responsabili, ma è altrettanto vero che abbiamo bisogno di risposte. Da parte del Governo sui temi della ripartenza economica, da parte della Regione per quanto riguarda l’efficacia e la velocità di tamponi e test sierologici. Noi faremo la nostra parte - ha concluso Appendino -, ma anche le istituzioni devono accompagnare nel monitoraggio della situazione sanitaria”.