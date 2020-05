Coronavirus Piemonte, diminuisce la crescita dei decessi e dei contagi

In Piemonte calano decessi e nuovi contagi. Sono 25 i morti, di cui 12 registrati oggi, e 314 i nuovi contagi nella Regione, secondo i dati comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Inoltre, sono 396 i guariti in più rispetto a ieri, che porta il totale a 5.672, mentre sono 17 i ricoverati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri, per un totale di 179 pazienti. Il bilancio dall'inizio dell'emergenza è di 3.111 decessi e di 26.767 contagi in Piemonte, dove i tamponi diagnostici finora eseguiti sono stati 164.053, di cui 88.339 risultati negativi. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.807. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi oggi LIVE LIVE