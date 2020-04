Coronavirus, in Piemonte 25.995 contagi e oltre 3mila decessi

Salgono a 25.995 i casi accertati di coronavirus in Piemonte, 457 in più rispetto a ieri, mentre i decessi dall'inizio dell'emergenza hanno superato quota 3 mila: con i 66 comunicati questa sera dall'Unità di crisi regionale, di cui però soltanto 14 registrati nella giornata di oggi, sono in tutto 3.032. Ad oggi, sono invece 4.911 (287 in più) i pazienti virologicamente guariti, ossia risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia. Continua il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: scendono a 199 i ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri, mentre negli altri reparti si contano 2.621 pazienti (-16). Le persone in isolamento domiciliare, infine, sono 12.694. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 152.447, di cui 81.195 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI) Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi. DIRETTA LIVE