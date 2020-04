Coronavirus Torino, lunedì rientreranno 250 lavoratori a Mirafiori

Fca ha comunicato ai sindacati che sono 250 i lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori che lunedì riprenderanno il lavoro. Sono interessati i reparti di lastratura, verniciatura e montaggio per la 500 elettrica. Altri 350 sono già rientrati nei diversi settori che operano sullo stesso modello. Venerdì è in programma un incontro tra azienda, Rsa (delegati) e rls (responsabili per la sicurezza) per un sopralluogo dello stabilimento per verificare il rispetto di quanto concordato con il protocollo Covid. (DIRETTA) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA LIVE