10:42 – Sindaco Cigliano: “43 positivi nella Rsa”

Sono 43 i pazienti risultati positivi nella Rsa di Cigliano (Vercelli). A scriverlo su Facebook, nel report giornaliero sull'emergenza coronavirus, è il sindaco Diego Marchetti, che indica anche 12 positivi tra operatori, Oss e infermieri nelle due strutture assistenziali della zona. Sono invece tre i positivi non riconducibili a case di riposo o strutture medico-sanitarie di Cigliano, e due i guariti. La residenza per anziani ciglianese, in vicolo Corbetta, ha una capienza dichiarata di 48 posti letto.

10:40 – Guardia di finanza dona al Cottolengo un migliaio capi abbigliamento

La guardia di finanza di Torino ha consegnato un migliaio di capi di abbigliamento al Cottolengo. SI tratta di merce che era stata sequestrata e confiscata nel corso di un'indagine contro le contraffazioni di marchi e che, in origine, era destinata a essere distrutta. Su istanza degli stessi finanzieri, il tribunale di Torino ha accettato il cambio di destinazione, motivato con i fimi umanitari. "L'iniziativa - informa il Comando - si pone nel variegato quadro del costante impegno del Corpo a favore della collettività ove, a fianco alla lotta ad ogni forma di criminalità, trovano spazio diverse iniziative benefiche volte ad assicurare la vicinanza ai più bisognosi in nome di una maggiore giustizia ed equità sociale. In tale terreno comune, termini come lotta alla contraffazione e solidarietà si fondono in un connubio ideale.

10:34 - Zegna si riconverte per produrre camici

Il Gruppo Zegna, leader nell'abbigliamento maschile di lusso, ha iniziato a produrre camici protettivi per il personale sanitario. Le linee produttive di Inco (Novara) e Consitex (Mendrisio) sono state convertite per la produzione di 280mila camici, la maggior parte destinati alla Regione Piemonte e la parte rimanente al Canton Ticino. "L'emergenza che stiamo affrontando è un forte sollecito affinché si agisca insieme, unendo tutte le forze", sostiene l'azienda, che collabora con l'Unità di crisi della Regione Piemonte e con il Canton Ticino.

9:56 – Positivi 28 ospiti su 42 nella Rsa di Roccavione

Trenta positivi al Covid-19 nella casa di riposo di Roccavione (Cuneo), tra i quali anche un asitomatico centenario. Sono gli esiti dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi alla Rsa Ente Morale Famiglia Toselli, nel paese a pochi chilometri da Cuneo, dove sono risultati positivi 2 operatori sanitari e 28 dei 42 ospiti della struttura sanitaria. Nella casa di riposo sono morti 9 anziani tra marzo e aprile. Nel paese, di 2.600 abitanti, erano già presenti due casi: si tratta di infermieri in quarantena domiciliare.