Sono già 2.141 le famiglie, a Torino, che hanno acquisito il buono spesa e circa 7mila euro sono stati spesi in 50 esercizi commerciali differenti nell'ora successiva al ricevimento del ticket. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:04 - A Torino già ritirati oltre duemila buoni spesa

A Torino sono già 2.141 le famiglie che hanno acquisito il buono spesa e circa 7mila euro sono stati spesi in 50 esercizi commerciali differenti nell'ora successiva al ricevimento del ticket. I dati sono stati forniti in Consiglio comunale dall'assessore all'Innovazione Marco Pironti: "Criticità non ci risultano, la situazione è sotto controllo e sono meno di 20 le persone che si sono recate fisicamente all'anagrafe per recuperare i buoni", ha spiegato. La delibera di variazione del documento finanziario ha ricevuto il via libera della Sala Rossa all'unanimità e consente di incamerare i 4,6 milioni di euro assegnati a Torino per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Risorse utilizzate in massima parte per i buoni spesa, mentre 880mila euro vengono destinati ai fondi di solidarietà alimentare gestiti dai Servizi sociali.