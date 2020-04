Per le case di riposo del Piemonte, la Regione ha promesso che "farà il massimo sforzo sui tamponi virologici nasofaringei", come ha spiegato Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità. Invece, è stato annullato l'ordinativo di 50mila kit sierologici: il ministero della Salute si è pronunciato definendoli non utilizzabili per la diagnosi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:07 - Luigi Icardi: "Per case riposo massimo sforzo su tamponi"

Per le case di riposo del Piemonte, la Regione "farà il massimo sforzo sui tamponi virologici nasofaringei", mentre ha annullato l'ordinativo di 50mila kit sierologici che aveva effettuato in attesa della valutazione del ministero della Salute che si è pronunciato definendoli non utilizzabili per la diagnosi. Lo precisa l'assessore regionale alla Sainità Luigi Icardi: "Prendiamo atto delle valutazioni ministeriali, che peraltro confermano la linea prudenziale seguita dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, secondo cui, alla luce della sperimentazione compiuta in due residenze sanitarie piemontesi, in base alle prime analisi del professor Dianziani e in perfetta rispondenza agli studi pubblicati in materia dall'Ospedale Amedeo di Savoia, l'utilizzo dei test ai fini diagnostici era già stato escluso, ritenendolo valido solo per eseguire in tempi molto rapidi una campionatura allargata e di massima, subordinata a specifiche validazioni dei casi dubbi attraverso il tampone".