7:41 – Assessore regionale Attività Produttive: “Sono guarito”.

"Sono tecnicamente guarito. Mi fa piacere comunicarvelo, con semplicità, senza enfasi. Sarò e saremo felici infatti solo quando il virus sarà sconfitto da tutti, anche attraverso il vaccino". Lo annuncia su Facebook l'assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, che era risultato positivo al coronavirus. "Un pensiero commosso va alle persone che ci hanno lasciato - aggiunge - Il sempre più alto numero di guarigioni sia di buon auspicio per i pazienti in terapia intensiva. Ora torno in prima linea come piace a me. Lavoriamo per fare le cose giuste per i nostri imprenditori, per le nostre imprese e per i nostri concittadini. Forza Piemonte!".

7:00 – Mole tricolore “contro nemico comune”

"La nostra Mole da stasera è tricolore. Per ricordarci che siamo una sola comunità. Per ricordarci che stiamo lottando contro un nemico comune". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a proposito dell'iniziativa del tricolore luminoso che da questa sera, grazie a Iren, viene proiettato sul monumento simbolo della città. Un tricolore, aggiunge la sindaca su Facebook, "per ricordarci che ce la faremo, insieme. Per ricordarci che ne usciremo, più forti di prima".