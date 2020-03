La Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona piange suor Maria Annetta, al secolo Enrica Ribet. È la sesta religiosa ospite della Casa Madre deceduta dopo essere risultata positiva al coronavirus. Era stata ricoverata al Covid Hospital della cittadina in provincia di Alessandria, lo scorso 12 marzo, con altre 17 consorelle, tre di loro sono state dimesse ieri. (DIRETTA - LO SPECIALE)

9:15 – Sesta suora morta nell'Alessandrino

La Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona piange suor Maria Annetta, al secolo Enrica Ribet. È la sesta religiosa ospite della Casa Madre deceduta dopo essere risultata positiva al coronavirus. Di origini liguri, suor Maria Annetta aveva 85 anni. Era stata ricoverata al Covid Hospital della cittadina in provincia di Alessandria, lo scorso 12 marzo, con altre 17 consorelle. La congregazione religiosa, fondata a Tortona da don Orione, ha fatto sapere delle dimissioni di tre suore.

9:10 – Tortona, tre suore dimesse

I Consigli generali dell'Opera Don Orione hanno rinviato al 2021 l'appuntamento mondiale dei giovani orionini previsto in città dal 27 luglio al primo agosto. "La scelta si è rivelata obbligata, poiché sarebbe stato impossibile garantire la necessaria sicurezza - spiegano - Allo stesso tempo, si è voluto credere fortemente in questo progetto, rinviandolo di un anno per dargli il giusto spazio all'interno della vita della grande Famiglia Carismatica Orionina e per svolgerlo nelle condizioni migliori". Altissimo il prezzo che le suore missionarie stanno pagando in questa emergenza, con cinque suore morte nei giorni scorsi. Delle altre religiose della Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità ancora in ospedale, tre sono state dimesse ieri.