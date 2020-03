Secondo il rapporto illustrato ieri all'Unità di crisi dall'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, la crescita del numero dei decessi e dei ricoveri in terapie intensiva per Coronavirus in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) negli ultimi giorni è rallentata, allontanandosi dalla crescita di tipo esponenziale per seguire la curva logistica. L'assessore ha parlato di "segnali di luce". Dopo due settimane di quarantena a casa, ieri il governatore del Piemonte Alberto Cirio, risultato negativo al doppio tampone, si è recato negli uffici di corso Marche per fare il punto sulle misure di contenimento.

9:37 - Domodossola, viola divieti e provoca incidente: denunciato

Un ragazzo di 25 anni di Domodossola è stato denunciato dai carabinieri per inosservanza dei provvedimenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale. Il giovane è uscito di casa finendo con l'auto contro alcuni mezzi in sosta. Per giustificarsi, ai carabinieri ha detto che stava portando dei farmaci salvavita a un parente, ma non era vero. I militari hanno accertato che era uscito per trascorrere la serata in compagnia e che, al momento dell'incidente, stava rientrando a casa in tarda serata.

8:09 - Asti, nasce portale 'Risorgeremo'

"I tempi cambiano, le vendite online sono una realtà, il consiglio è quello di cercare di comprare online dal territorio". Lo dice in un video il vicesindaco di Asti, Marcello Coppo, lanciando l'iniziativa commerciale del nuovo portale gratuito www.risorgeremo.it, online da mercoledì, che consente alle partite iva e ai commercianti astigiani di promuovere le loro attività. "Facendo acquisti online - precisa - i soldi arrivano ai portali internazionali, non rimangono sul territorio e non servono per ripartire. Per questo il Comune ha concesso il patrocinio al nuovo portale, aperto alle attività economiche del territorio".

8:04 - Il dossier illustrato dall'assessore Icardi

Il dossier illustrato ieri dall'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, contiene i dati forniti dalla Protezione Civile regionale dal 28 febbraio al 22 marzo: un grafico evidenzia che l'incremento dei casi positivi da una decina di giorni è rimasto sotto il 20% di incremento giornaliero, registrato invece ancora il 14 marzo, quando la crescita di casi positivi era stata, rispetto al giorno precedente, del 23,4%. Nei ultimi cinque giorni l'incremento è rimasto al di sotto del 15%. Per quanto riguarda le classi di età, il 37.7% dei casi di positività ha riguardato persone tra i 60 e i 79 anni, il 18.7% di 80 anni o più, il 10.3% giovani della classe 20-39 anni e solo lo 0,5% bambini al di sotto dei 9 anni.

8:01 - Cirio: "Ho sempre sostenuto la linea del rigore"

Dopo due settimane di quarantena a casa, ieri il governatore del Piemonte Alberto Cirio, risultato negativo al doppio tampone, si è recato negli uffici di corso Marche per fare il punto sulle misure di contenimento. "Solo restando a casa si sconfigge il virus - ha sottolineato Cirio -. Fin dal primo giorno ho sostenuto la linea del rigore per contenere il contagio e, in attesa che arrivasse un decreto governativo uniforme per tutta Italia, ho voluto, come la Lombardia, emettere un provvedimento più restrittivo per il Piemonte. La nostra ordinanza dovrebbe essere prevalente anche rispetto al decreto emanato da Roma e siamo in attesa di un parere su questo da parte del Governo".

Tra i nodi la sospensione degli uffici pubblici regionali e la chiusura degli studi professionali, punti sui quali "siamo in attesa del parere del Ministero degli Interni", aggiunge Cirio. C'è poi il problema della attuazione pratica di questo decreto sulle aziende: "Vedo troppe eccezioni. Capisco che bisogna rallentare, ma non spegnere, il cuore economico del Paese, ma ho il timore che tra codici Ateco e filiere tante aziende potranno continuare ad essere operative".