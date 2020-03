Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha sottolineato che sia un “bene che il Governo abbia compreso la necessità di varare delle misure unificate per tutto il territorio”. Tuttavia, a suo dire, mancano ancora delle misure: “Avremmo voluto che l’attività motoria fosse limitata a ragioni di salute. Nel provvedimento non si fa cenno, inoltre, agli assembramenti davanti ai distributori automatici di cibi e bevande, né si parla purtroppo dei mercati e delle modalità per evitare l'assembramento negli esercizi commerciali, in special modo la domenica". A Tortona, a quanto trapelato nella giornata di ieri, 98 persone sono ricoverate nel “Covid Hospital”. A Casale Monferrato la guardia di finanza ha sequestrato 74 mascherine: il titolare di un negozio di articoli sanitari è stato denunciato e rischia l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 10mila a 16mila euro. La città di Torino è deserta: code solo ai supermercati. Ordinanza che vieta gli spostamenti presso altre abitazioni o domicili a Macugnana. A Trecate sanzionate 3 persone. Sospesa la pesca sportiva nel Vercellese. (LA DIRETTA – LO SPECIALE – LA SITUAZIONE IN ITALIA).

11:39 – Sospesa pesca sportiva nel Vercellese

Il presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, ha firmato un decreto di sospensione delle attività di pesca sportiva in tutti i corsi d'acqua di competenza sul territorio. Il provvedimento è valido fino al 3 aprile. "L'obiettivo – osserva Botta - è di contribuire a limitare al massimo gli spostamenti, così da evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità".

11:38 – Sanzionate 3 persone a Trecate

Tre persone sono state sanzionate a Trecate (in provincia di Novara) dalla polizia locale perché trovate in strada senza giustificato motivo. Negli ultimi giorni su tutto il territorio novarese la polizia provinciale ha verificato la posizione di una cinquantina di automobilisti.

11:36 – Obbligo di permanenza in casa a Macugnana

A Macugnana (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola), località di circa 500 abitanti e raggiunta da 250 non residenti nelle ultime settimane, è stata emessa un’ordinanza dal sindaco Stefano Corsi per “tutelare la salute pubblica”, vista l’emergenza sanitaria. Il testo recita: "Divieto di spostamento verso le abitazioni diverse da quella di residenza o domicilio su tutto il territorio comunale, con l'obbligo di permanenza presso la propria abitazione come previsto dal Dpcm dell'8 marzo sino al 25 marzo incluso".

11:19 - Torino deserta, code soltanto a supermercati

Sembrano funzionare, a Torino, le nuove misure del governo per contenere i contagi da Coronavirus. Pochissime le persone in giro questa mattina, e ancora meno le auto, nei giardini e nei parchi della città non si vedono gli assembramenti che nei giorni scorsi avevano fatto scattare l'allarme. Le uniche code si vedono agli ingressi dei grandi supermercati per effetto degli ingressi scaglionati.

9:54 – Sequestrate 74 mascherine a Casale Monferrato

Sono state sequestrate dalla guardia di finanza a Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) 74 mascherine facciali in un negozio di articoli sanitari, commercializzate senza requisiti di conformità. Il titolare, su prenotazione, le vendeva su misura, in cotone “pelle d'uovo”, a 15 euro l'una. Ora è stato denunciato rischia l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 10mila a 16mila euro.

9:44 – Ricoverati in 98 all’ospedale di Tortona

Sono 98, come si legge in una nota di ieri del Comune, i ricoverati all'ospedale di Tortona (in provincia di Alessandria), detto anche “Covid Hospital”: 41 risultano residenti in città. Registrato anche il decesso di un paziente positivo. Sette persone sono state dimesse: non vanno considerate ancora come guarite, ma la loro condizione è migliorata al punto di poter proseguire le cure a domicilio o in altra struttura.

9:27 – Cirio: “Bene stretta Governo, ma mancano ancora misure”

"Bene che il Governo abbia compreso la necessità di varare delle misure unificate per tutto il territorio nazionale". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta così le nuove restrizioni per il contenimento del coronavirus decise questa sera dal Governo: "Il provvedimento recepisce una parte delle nostre istanze, anche se per l'attività motoria avremmo voluto fosse limitata a ragioni di salute. Non si fa cenno, inoltre, agli assembramenti davanti ai distributori automatici di cibi e bevande, né si parla purtroppo dei mercati e delle modalità per evitare l'assembramento negli esercizi commerciali, in special modo la domenica".

Data ultima modifica 21 marzo 2020 ore 11:51