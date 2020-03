Coronavirus Piemonte, azienda dona elastici per produrre mascherine

Elastici gratis per chi produce mascherine, questa l'iniziativa messa in campo dalla Manifattura di Domodossola per contribuire a fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ad Avigliana, invece, gli studenti dell'istituto tecnico Galileo Galilei hanno avviato una raccolta fondi a sostegno dell'ospedale torinese Amedeo di Savoia, mentre l'arcivescovo di torino chiede di aprire le chiese ai bisognosi. Per far fronte alla crisi Ragione Piemonte ha nominato Vincenzo Coccolo commissario straordinario per il coronavirus.

11:10 – Svizzera chiude valico in Valle Vigezzo

È chiuso dalla mezzanotte il valico tra Italia e Svizzera di Ponte Ribellesca-Camedo, che collega la Valle Vigezzo (VCO) al Canton Ticino. Lo ha deciso il Consiglio federale elvetico che ha disposto il blocco di 130 piccoli valichi ai suoi confini.

9:57 - L'arcivescovo di Torino: “Aprire le chiese ai bisognosi”

Appello alle parrocchie dell'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, per le persone in situazione di grave emarginazione come i senzatetto, gli anziani soli e i richiedenti asilo. "Una parte degli ospiti dei dormitori, la maggioranza, non possono rimanere in sede durante la giornata - è l'allarme lanciato insieme con Caritas, Migrantes e Pastorale della salute - Trascorrono il tempo in strada, ivi compreso quello dedicato a consumare il pasto da asporto che le mense consegnano loro. Una situazione oggi particolarmente difficile".

9:43 – azienda dona elastici a chi produce mascherine

Elastici gratis per confezionare mascherine protettive, a metterli a disposizione è la Manifattura di Domodossola. "Vista e considerata l'emergenza sanitaria e finanziaria che sta colpendo il nostro Paese - spiega l'azienda in una nota - mettiamo a disposizione delle aziende interessate la nostra capacità produttiva per offrire gratuitamente gli elastici necessari alla produzione di maschere protettive". La Manifattura di Domodossola è un'azienda che a sede a Villadossola (VCO). Dà lavoro ad un centinaio di persone, il 99 per cento delle quali donne. Opera nel settore tessile e nella produzione di articoli intrecciati per le industrie della moda, della pelletteria e dell'arredamento.

9:01 – Studenti di Avigliana aprono una raccolta fondi

Una raccolta fondi a sostegno dell'ospedale torinese Amedeo di Savoia è stata lanciata dagli studenti dell'istituto tecnico Galileo Galilei di Avigliana (Torino). "In questo momento - dicono- essere uniti è il miglior antidoto per sconfiggere il Coronavirus". La campagna è "rivolta a tutti in modo da far sentire la nostra vicinanza in questo momento cosi difficile".

8:30 – Nominato un commissario per l'emergenza

L'emergenza coronavirus è "pressante" anche in Piemonte, e "purtroppo continua nel tempo", per questo motivo la Regione ha deciso di potenziarne la gestione, scegliendo di nominare un commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte. Si tratta di Vincenzo Coccolo, già direttore della Protezione Civile del Piemonte e dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, e consulente del governo per l'emergenza rifiuti in Campania, oltre ad aver gestito situazioni di crisi legate al terremoto di Mirandola e all'emergenza profughi.