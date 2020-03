Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare "inevitabilmente a distanza", ha reso noto la Regione Piemonte. (LIVE)

Cirio: “Sto bene”

"Vivo isolato in una parte della mia casa, ma sto bene e non ho sintomi. Questa cosa non mi distoglie dalle mie responsabilità, dal governo della Regione. Continuerò a fare il lavoro fatto in questi giorni", ha rassicurato Cirio, in una diretta Facebook. "Il decreto evita ciò che è futile, il necessario si può fare. Per lavoro posso spostarmi, le merci si possono muovere", ha poi aggiunto il presidente della Regione spiegando le nuove limitazioni previste per contenere i contagi da coronavirus. "Il virus non mi ha fermato, non mi ha tolto la voglia di combattere per il mio Piemonte, per l'interesse dei piemontesi – ha poi affermato Cirio - Ci sono e sono operativo, con impegno e determinazione. Sono un po' preoccupato, ma con serenità: tutti insieme ce la possiamo fare".

Regione: “Garantirà il suo massimo supporto"

L'attività della Regione "in un momento più che mai difficile, proseguirà senza ostacoli". Il presidente Cirio, positivo al coronavirus, ha già predisposto tutto il necessario e continuerà a lavorare, "come fa ininterrottamente da due settimane ormai, per affrontare questa emergenza - scrive ancora Regione Piemonte - Lo farà inevitabilmente a distanza, ma in costante collegamento e garantendo al Piemonte, ai piemontesi e all'Italia il suo massimo supporto".

Il test positivo di Cirio

Cirio ha effettuato il test nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l'incontro a Palazzo Chigi. Il governatore ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, della Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia.