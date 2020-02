Fca rafforza Polo Torino, 100 assunti per nuovi modelli

Fca rafforza il piano di investimenti per il Polo produttivo di Torino nell'ambito del piano industriale da cinque miliardi di euro per l'Italia 2019-2021. È stata avviata la produzione di Maserati Ghibli con motorizzazioni ibride e le pre-serie della 500 elettrica, destinate ai test di prodotto e processo, sono già in circolazione in vista dell'inizio della produzione a giugno. Avviata anche l'assunzione di un centinaio di profili specializzati per coprire bisogni legati al lancio dei nuovi prodotti.