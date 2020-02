Maltempo, allerta meteo in Piemonte: attesi forti venti per domani

È atteso per mercoledì un brusco peggioramento delle condizioni meteo con l’arrivo di un’irruzione polare (LE PREVISIONI), ma già da domani lo scontro tra l'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà venti molto forti sulle regioni dell’Italia nord occidentale, dapprima sulle aree alpine e successivamente sulle zone pedemontane e pianeggianti. Sulla base di queste previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede, a partire dalla nottata, venti di burrasca sulla Valle d'Aosta in estensione, dalle prime ore di domani mattina, al Piemonte, in particolare sui rilievi.

Attesi venti forti sulle Alpi

Venti tempestosi e poi di burrasca sulle Alpi, raffiche forti sulle zone appenniniche e anche in pianura. La settimana inizierà all'insegna del foehn, che peraltro ha cominciato a soffiare in montagna già nel pomeriggio di oggi. Lunedì sono previste deboli precipitazioni sulle Alpi nordoccidentali e settentrionali, con quota neve oltre i 2600-2800 metri. Il foehn farà salire le temperature massime in pianura e collina ben oltre i 20 gradi. Martedì la discesa di una perturbazione dal nord Europa farà aumentare ulteriormente l'intensità dei venti, che assumeranno il carattere di burrasca in montagna, con vento esteso però a gran parte del Piemonte. La quota neve sarà in repentino calo, in alcune zone fino a 800-1000 metri. In calo anche le temperature massime, che torneranno sotto i 20 gradi. Solo nel pomeriggio di mercoledì è previsto il calo dell'intensità del vento.