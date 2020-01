Donna uccisa nell’Alessandrino: telecamere di sorveglianza erano rotte

Proseguono le indagini sulla morte di Ambra Pregnolato, maestra d’asilo 41enne trovata senza vita nel proprio appartamento ieri pomeriggio, a Valenza, nell’Alessandrino. Tuttavia, gli investigatori non potranno avvalersi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza in quanto quella installata nella zona non era funzionante.

Le indagini

I carabinieri hanno ascoltato numerosi testimoni: il marito, condomini, amici, parenti e conoscenti. Gli inquirenti hanno effettuato verifiche su telefoni e spostamenti della donna, madre di una bimba di 12 anni. Qualche mese fa la 41enne aveva sofferto il lutto della scomparsa del nonno, cui era molto legata. Le indagini si concentrano, oltre che sull'abitazione della vittima, anche su un'altra zona della città non particolarmente lontana.

Il sindaco di Valenza: "Agire, non chiacchiere"

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Valenza, Gianluca Barbero. "Questo è il momento del dolore per la famiglia, ma anche per l'intera comunità. Chiedo rispetto", ha detto il primo cittadino, aggiungendo: "Quello che serve, ora, è fare azioni e non chiacchiere da bar". La società di basket, dove gioca la figlia 12enne della vittima, ha sospeso le partite. Dirigenti, allenatori e atleti si uniscono al cordoglio della famiglia.

Il ritrovamento del corpo

A trovare il corpo, riverso a terra in sala e con ferite alla testa, è stato il marito della donna tornando a casa dal lavoro. L’assenza di segni di effrazioni alla porta porterebbe ad escludere l’ipotesi di una rapina, lasciando aperte tutte le altre piste.

25 gennaio 2020