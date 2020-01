La scritta antisemita "Juden hier", che significa "qui ci sono ebrei", è comparsa a Mondovì, in provincia di Cuneo, sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944, una delle grandi voci dell'orrore dei lager. La scritta è comparsa nella notte sulla porta della casa dove la donna ha vissuto fino alla morte, avvenuta nel 1996. La via dove sorge la casa è stata intitolata alla donna alcuni anni fa. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri e della Digos di Cuneo. Peraltro la famiglia Rolfi non è di origine ebraica.

Chi era Lidia Beccaria Rolfi

Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana, dopo la deportazione ha lavorato per l'Istituto Storico per la Resistenza di Cuneo e per l'Associazione nazionale ex deportati. Nel 1978 ha scritto 'Le donne di Ravensbrück', prima opera in italiano sulla deportazione femminile nei campi di concentramento della Germania nazista. Nel 1997 è stato pubblicato postumo 'Il futuro spezzato', un saggio sull'infanzia durante la dittatura, con l'introduzione di Primo Levi.