Incendio nell'Astigiano causa esplosione del camino: pompiere ferito

Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante un intervento effettuato la scorsa notte in un'abitazione di Incisa Scapaccino (Asti). I soccorsi sono giunti sul posto per spegnere il rogo che ha colpito il tetto della casa, le fiamme sono divampate dal camino poi esploso durante le operazioni di spegnimento ferendo il pompiere. Il soccorritore è stato ricoverato in ospedale con diversi traumi al corpo e al volto, secondo i sanitari non è in pericolo di vita.

Gli altri incendi nella notte

Ancora in corso le operazioni di spegnimento anche in un'altra abitazione di Castello d'Annone, dove è scoppiato un incendio per cause simili a quello divampato a Incisa Scapaccino. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Grugliasco (Torino) per un incendio in una ditta di rifiuti. Un altro rogo è divampato al supermercato Pam di corso Torino ad Asti, dove si è sviluppato un incendio nel reparto panificazione. Nessuno è rimasto ferito ma oggi il supermercato resterà chiuso.