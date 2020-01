Corteo No Tav, al via la manifestazione in centro a Torino. VIDEO

Si tiene oggi a Torino il corteo nazionale dei No Tav, organizzato per manifestare solidarietà a Nicoletta Dosio, la 73enne attivista del movimento arrestata il 30 dicembre, e agli altri militanti finiti in carcere nelle scorse settimane. I partecipanti, circa 3mila 500 secondo la questura, dopo essersi radunati in piazza Statuto sono arrivati in piazza Castello. Qui è stato organizzato un presidio durante il quale hanno preso la parola, tra gli altri, il leader storico del Movimento, Alberto Perino, e Adelmo Cervi, un nipote dei sette fratelli Cervi uccisi dai fascisti nel 1943. Una speaker ha letto un messaggio dal carcere di Nicoletta Dosio.

I partecipanti alla manifestazione

Ha aperto il corteo un furgone su cui hanno trovato posto il leader del Movimento, Alberto Perino, e una storica attivista della valle di Susa, Marisa Meier. Sul mezzo è stato affisso un drappo con la scritta 'Amnistia per le lotte sociali'. Dietro un gruppo di donne No Tav con lo striscione 'Partigiane della terra e del futuro'. Partecipano al corteo anche i militanti di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, il partito del Carc (i Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo), i sindacalisti dei Cub (la Confederazione Unitaria di Base) e gli anarchici. Sono presenti anche la consigliera regionale valsusina del Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani, e Adelmo Cervi, un nipote dei sette fratelli Cervi uccisi dai fascisti nel 1943. Cervi ha incontrato lo storico del leader del movimento, Alberto Perino.

Perino: "Chiudere il Tribunale è strategia della tensione"

"Questa manifestazione è per denunciare l'accanimento giudiziario e la repressione contro il movimento No Tav", ha detto Alberto Perino. "Il fatto che oggi Saluzzo abbia voluto chiudere il Tribunale, cosa che non era mai successa, è una grandissima provocazione - aggiunge - ed è veramente strategia della tensione". Perino fa riferimento al fatto che il Palazzo di Giustizia di Torino è stato chiuso al pubblico in vista della manifestazione No Tav nel centro città. La chiusura "per ragioni di sicurezza" è stata decisa dal Procuratore Generale Francesco Saluzzo. Sono saltate quindi le udienze per direttissima in programma oggi e al Palagiustizia potrà entrare solo il personale del turno arrestati. I magistrati che devono andare in Tribunale devono fornire i nominativi in anticipo.

Il caso di Nicoletta Dosio

La manifestazione giunge 11 giorni dopo l’arresto della 73enne Nicoletta Dosio, ammanettata a Bussoleno, in Valle di Susa. La "pasionaria" No Tav era stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell'autostrada del Frejus. La 73enne, in quell’occasione, non ha chiesto misure alternative. La posizione assunta dalla donna, qualche giorno fa, era stata la seguente: "No a richieste di grazia o a provvedimenti di clemenza che riguardino soltanto la mia persona". Si era però detta favorevole, in linea di principio, a un provvedimento generalizzato di "amnistia sociale" che riguardi i reati connessi ai comportamenti (come le occupazioni abusive di alloggi) dettati dall'aggravamento della povertà prodotto dalla crisi economica negli ultimi anni.

