Maltempo: torna il sereno, ma il Piemonte fa la conta dei danni

Dopo l'ennesima ondata di maltempo che ha provocato numerosi disagi in tutta la regione, torna il sereno sul Piemonte. Le precipitazioni più intense al confine con la Liguria, dove si sono superate i 100 millimetri di pioggia in 12 ore. Neve fresca in montagna, che ha raggiunto i 50 centimetri ai duemila metri di quota. Fiumi sopra la soglia d'attenzione in provincia di Alessandria, nel Cuneese e nel Novarese.

Il maltempo che ha colpito il Piemonte (ANSA)

I soccorsi

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e frane. L'ultima è quella che questa notte ha interessato la SP85 tra Borgomanero e Gargallo, in provincia di Novara, all'altezza di Piovano. Lo smottamento ha interessato un fronte di una cinquantina di metri e ha coinvolto due vetture. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo per tempo. La strada è chiusa al traffico.