Thyssen, le madri delle vittime: “Dopo 12 anni ancora senza giustizia”

"Sono passati 12 anni e c'è sempre più dolore e più rabbia. Dodici anni di lotte e ancora non abbiamo avuto giustizia, non si è concluso niente, ma non smetteremo mai di lottare", sono queste le parole delle madri dei sette operai uccisi dal rogo della Thyssen, il 6 dicembre 2007 a Torino, pronunciate in occasione della presentazione delle Settimane della Sicurezza.

Le parole delle madri

"Come parenti delle vittime - dice Rosina Demasi - non abbiamo nessun potere, possiamo solo aspettare e sperare che qualcosa si concluda. E non vediamo l'ora che la vicenda giudiziaria finisca perché, nonostante le condanne e la Corte Europea che ci ha dato ragione, ci sono ancora due assassini fuori dal carcere, mentre altri quattro sono usciti per buona condotta. La legge va cambiata: se nessuno paga mai, si continuerà a morire sul lavoro". Le donne hanno espresso rabbia anche nei confronti della Città che: "12 anni fa ci aveva promesso un memoriale al cimitero. Abbiamo visto passare tre sindaci, ma non c'è nulla. Le istituzioni hanno preso i soldi come parti civili, nessuno regala niente ai nostri figli che hanno già pagato col sangue”.

Le Settimane della Sicurezza

Da oggi, e fino al 15 dicembre, a Torino si tengono le Settimane della Sicurezza, un'iniziativa per per promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro e a scuola. L'evento, giunto alla decina edizione, è organizzato dall'Associazione Sicurezza e Lavoro in occasione dell'anniversario del rogo Thyssen che costò la vita a 7 operai. Fra gli appuntamenti in programma la presentazione degli andamenti statistici di infortuni e malattie professionali, organizzato da Inail Piemonte, e il convegno 'Lavoro malato, lavoratori ammalati' alla Camera del Lavoro, a cui parteciperà anche l'ex pm Raffaele Guariniello. Fra le novità la collaborazione con IoLavoro e le WorldSkills e il premio cinematografico dedicato a 'Donne e Lavoro'. Tornano gli incontri nelle scuole e il Trofeo di Calcio Sicurezza e Lavoro che quest'anno rende omaggio ai due poliziotti uccisi a Trieste.

Tronzano: “"Quella della Thyssen è ancora una tragedia profonda”

"Quella della Thyssen è ancora una tragedia profonda e non stiamo onorando la memoria dei vostri cari - ha detto rivolto ai parenti delle vittime l'assessore regionale Andrea Tronzano - Per la sicurezza sul lavoro c'è infatti ancora tanto da fare, non si riesce ancora a incidere come dovremmo, dovremmo fare tutti di più”.

“Abbiamo il dovere - aggiunge il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta - di tenere alta l'attenzione perché i numeri della sicurezza sul lavoro sono impietosi".