Maltempo, il Po in piena a Torino: chiusi Murazzi e Borgo Medievale

Il Po desta preoccupazione a Torino (IL LIVEBLOG). La piena del fiume è infatti arrivata nel capoluogo piemontese e la sindaca Chiara Appendino, tramite apposita ordinanza, ha disposto oggi pomeriggio la chiusura di tutta la zona dei Murazzi, con il divieto di transito a veicoli e persone esteso poi anche al Borgo Medievale (FOTO). È stato attivato il Centro operativo comunale, mentre diversi volontari sono impegnati nella sorveglianza del corso d’acqua, con particolare attenzione sull'idrometro di Carignano, la stazione di rilevamento della portata del fiume che precede quella di Torino. Sospese anche le attività sul fiume, su tutte quelle delle società remiere. (MALTEMPO AD ALESSANDRIA)

Monitorato anche il Sangone

Sotto stretta osservazione anche il fiume Sangone, che si immette nel Po alle porte della città. È sceso invece il livello del torrente Stura. Al momento, il Comune precisa che non c’è alcuna emergenza e che tutte le attività e manifestazioni in programma per domani si svolgeranno regolarmente.

Il fiume Po in zona Murazzi a Torino (ANSA)

Allerta rossa in Piemonte

Il maltempo non dà tregua al Piemonte, già flagellato nelle scorse settimane. In giornata, è stato infatti diramato su buona parte della Regione un avviso di allerta meteo di colore rosso per "esondazione di corsi d'acqua, allagamenti anche estesi e frane diffuse". Oltre al rischio di frane e allagamenti, diventa massimo, in alcune aree, anche il pericolo di valanghe. Le criticità maggiori riguardano sia la fascia a sud compresa tra le valli Tanaro (Cuneo), Belbo e Bormida, tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo, che un'ampia area a nord le Valli Sesia, Cervo e Chiusella, Orco, Lanzo, bassa valle di Susa e Sangone, nelle province di Biella, Vercelli e Torino.