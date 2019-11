Maltempo Piemonte: disagi nell'Alessandrino, esonda il rio Lovassina

È la provincia di Alessandria la zona in cui le nuove precipitazioni che si sono abbattute sul Piemonte nelle ultime ore si sono registrati i maggiori disagi (IL METEO IN PIEMONTE - GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO). Il Comune di Alessandria ha disposto l'evacuazione dell'area golenale del fiume Bormida. Strade chiuse per allagamenti nell'Ovadese, nell'Acquese e Tortonese. Il torrente Orba è esondato a Capriata, mentre continua a salire il livello dell'Erro a Cartosio. Sempre sull'Orba è stato chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179.

La situazione nell'Alessandrino

Nel sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo si registrano allagamenti per l'esondazione del rio Lovassina. Per lo stesso motivo, nella vicina Litta Parodi è stata chiusa via Frugarolo. A Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, è stata chiusa la strada comunale che conduce alla frazione Fontanasse. Nell'Acquese è stata fatta evacuare per precauzione una famiglia residente in regione Sottorocca. Si sono registrate anche le prime frane, una su strada Maggiora e una in regione Botti.

Raffiche di vento a 80 chilometri orari

Arpa segnala che da mezzanotte a metà mattina, a Fraconalto, al confine con la Liguria, sono caduti 122 millimetri di pioggia, 68 a Rocchetta Ligure. Registrate raffiche di vento fino a 80 chilometri orari a Capanne di Cosola, sull'Appennino.

Aperti 18 centri operativi misti e 12 comunali

Per fronteggiare l'emergenza sono stati aperti 18 centri operativi misti e 12 comunali. Inoltre, sono stati attivati 75 volontari del coordinamento regionale della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Alpini. Richiesti 5.900 sacchetti di sabbia.

Data ultima modifica 23 novembre 2019 ore 11:41