Ha destato scalpore l’attribuzione della cittadinanza onoraria di Biella a Ezio Greggio, pochi giorni dopo la bocciatura della proposta di attribuire lo stesso riconoscimento a Liliana Segre. Onorificenza che Greggio in serata ha rifiutato "In segno di rispetto per la senatrice".

Le polemiche politiche

"Non c'è nulla di male di per sé in un titolo di onorificenza a Ezio Greggio - aveva sottolineato Paolo Furia, segretario regionale del Pd, sulla sua pagina Facebook -; ma la tempistica è da brivido. Proporre la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio esattamente la settimana dopo aver bocciato la richiesta di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre (ex deportata a Auschwitz, cui sono state date minacce antisemite nelle ultime settimane), è una ridicola provocazione".

Il titolo a Ezio Greggio

La decisione era stata presa con l'approvazione di una delibera di giunta. Le motivazioni che hanno indotto il sindaco leghista Claudio Corradino a offrire all’attore il riconoscimento sono legate alla carriera, all'impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con la città natale, Cossato (Biella). "Si conferisce a Ezio Greggio - è il testo - il titolo di Cittadino Onorario per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l'associazione 'Ezio Greggio per i bambini prematuri'; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella".

Greggio: rifiuto per rispetto alla Segre

In serata è arrivata la mossa del comico. "Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me", ha detto. "Non è una scelta contro nessuno - ha proseguito Greggio -, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento".