Meteo a Torino: le previsioni di oggi 18 novembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA) (IL LIVE BLOG)

La situazione nel resto del Piemonte

Il Mediterraneo rimane sede di vortici depressionari che continuano a influenzare il tempo anche sulle regioni di Nord Ovest. Un nuovo fronte risalirà dal Tirreno coinvolgendo tuttavia le aree liguri orientali e quelle piemontesi a confine con la Lombardia, dove ci attendiamo qualche pioggia specie nella seconda parte del giorno. Più a ovest tempo asciutto e anche con spazi soleggiati specie in VDA. Poche le variazioni termiche. Ventilazione prevalente da Nord, soprattutto in Liguria. Mar Ligure mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 16mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.