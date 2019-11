Torino, fumettista Matsumoto colto da malore: la prognosi è riservata

Il disegnatore giapponese Leiji Matsumoto è in prognosi riservata all'ospedale Molinette di Torino. Il fumettista si trovava in città per i 40 anni di Capitan Harlock, il suo più celebre personaggio.

Matsumoto colto da malore

Matsumoto, 82 anni, si è sentito male nella sera di ieri. Dopo essere stato soccorso è stato intubato e ora si trova nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Molinette, diretto dal dottor Roberto Balagna. Annullato l'evento previsto ieri sera al Cinema Massimo. Matsumoto, dopo essersi sentito male era stato riaccompagnato in albergo, in centro a Torino, per l'uomo si è poi reso necessario l'intervento di un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ai primi accertamenti. Per approfondire le cause del malore ci vorranno almeno altre 24 ore.