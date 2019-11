Salone del Libro, Montalcini dai pm per la consulenza di Pasquaretta

"Peculato? Io sono solo il liquidatore", avrebbe detto Mario Montalcini, vicepresidente delegato della Fondazione per il Libro, rispondendo al pm Gianfranco Colace nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per peculato in relazione alla consulenza da 5mila euro che Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha svolto per il Salone del Libro 2017. Montalcini, accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Maurizio Bortolotto, è stato interrogato oggi in Procura. "In questa vicenda io ho solo il firmato il bonifico - avrebbe spiegato Montalcini - Pasquaretta si è presentato dicendo che della comunicazione del Salone se ne sarebbe occupato lui. Di Pasquaretta non ero contento perché non eravamo in buoni rapporti e non avevo stima della persona".