Torino, un francobollo celebra i 250 anni della Facoltà di Veterinaria

La Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino compie 250 anni e per festeggiare è stato emesso un francobollo, valido per la posta ordinaria, in suo onore. La vignetta raffigura l’antica sede della facoltà e in primo piano un cavallo.

La nascita della Scuola di Veterinaria

La Scuola di Veterinaria di Torino fu inaugurata, prima in Italia e quarta nel mondo, nel 1769 a Venaria Reale per volere del re sabaudo Carlo Emanuele III. L’obiettivo, in un periodo di forte sviluppo dell'agricoltura, era porre freno al dilagare in Europa di malattie infettive che colpivano il bestiame. Inoltre rispondeva alla necessità di cavalli per l'esercito. Fino al 1793 la Scuola rimase a Venaria Reale, poi venne trasferita alla Mandria di Chivasso dove rimase per cinque anni. Quindi venne spostata a Torino, nel castello del Valentino, nel periodo del governo francese e napoleonico, ove rimase fino al 1813. Con la Restaurazione e il ritorno sul trono di casa Savoia, ritornò a Venaria Reale, ma fino al 1851, quando tornò nel castello del Valentino. Infine, nel 1859, la Scuola si insediò negli edifici di Via Nizza 52.