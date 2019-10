Dopo il successo dello scorso anno, torna nella Galleria Grande della Reggia di Venaria la Festa di Halloween. Per i bambini caccia al tesoro nel parco del Valentino.

Storie mostruose di diavoli e draghi alla Galleria Sabauda

A partire dalle 17 alla Galleria Sabauda dei Musei Reali spaventose creature si aggireranno nelle sale del museo: diavoli infernali e draghi indomabili sbucheranno fuori dai quadri sfidando i santi, minacciando principesse, divorando fanciulle. Ci sarà anche tutto l’occorrente per creare una maschera mostruosa da indossare nella notte più spaventosa dell’anno. Attività consigliata dai 4 anni di età. Per i bambini ingresso gratuito e attività a pagamento a cinque euro. Ingresso gratuito per un accompagnatore. Prenotazione obbligatoria.

Alle origini di Halloween al Museo di Antichità

Il primo novembre al Museo di Antichità dei Musei Reali alle 16.30 ci sarà una rievocazione storica organizzata in collaborazione con l’Associazione Terra Taurina. Un appuntamento fuori dal tempo per tutti coloro che, bambini e adulti, desiderano scoprire l’antico significato della festa di Halloween, conoscere la storia della notte prodigiosa e vivere le tradizioni dei Celti. I bambini saranno istruiti al rito dell’accensione del nuovo fuoco sacro e potranno lasciare un’offerta, un frutto, un ramoscello, un disegno da destinare ai loro cari. L’attività è compresa nel costo del biglietto d’ingresso ai Musei Reali, gratuito per i minori di anni 18.

I Viali dei Morti Viventi

Dalle ore 23.45 nelle spaziose gallerie del centro commerciale "I Viali Shopping Park" si svolgerà il party di HalloweenTorino.it. Il centro commerciale si trasformerà in una discoteca notturna con dj-set e open bar fino all’alba. I più coraggiosi durante la notte potranno accedere a un vero e proprio percorso horror a tema zombie nei bui meandri del centro commerciale.

Halloween alla Reggia di Venaria: cena e dj set

Dopo il successo dello scorso anno, torna nella Galleria Grande della Reggia di Venaria la Festa di Halloween, alla sua quarta edizione. Un originale evento di Halloween dove i partecipanti sono invitati a travestirsi da personaggi di tutti i tempi, realmente esistiti o di fantasia. La serata si ripromette di essere luccicante, divertente e spensierata grazie alla presenza dei migliori dj torinesi Felix, Yves, David Lani e alla confermata esibizione di Stardust, vincitrice del concorso Dance Music Awards nella categoria Best Animation Agency con performance emozionanti in stile “Cirque du soleil”. Costumi sartoriali di alto livello, maschere eleganti e cura dei dettagli sono solo alcuni degli aspetti per portare in scena l’arte in ogni sua forma.

Eventi da non perdere nel resto del Piemonte

Ombre e Misteri al Castello della Manta

In occasione di Halloween il Castello della Manta, in provincia di Cuneo, apre le sue porte e svela i suoi segreti. Una visita da brivido tra storie di fantasmi e ombre silenziose, una serata coinvolgente in cui sarà possibile visitare l’antico maniero alla scoperta dei suoi episodi più nascosti e misteriosi, immersi nell’atmosfera ideale per ascoltare i cupi racconti di presenze incorporee che ancora vi aleggiano: la triste Contadina, i cui lamenti ancora si odono, il misterioso pittore della sala Baronale, la tristemente famosa e pericolosa Dama Bianca.

Eventi per bambini

A Torino torna "Harry Potter con gli amici di Hogwarts" con un nuovo capitolo: "Harry Potter e il Parco dei Segreti" per una spettacolare grande Caccia al Tesoro. Nel parco del Valentino ci sarà una divertente e stimolante caccia al tesoro nel cuore del magico parco torinese. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.