Ha cercato di sgozzare la compagna, una torinese di 44 anni, la quale voleva lasciarlo perché aveva scoperto che nel 2008 aveva ucciso a Bergamo la fidanzata di 21 anni. Safi Mohamed, tunisino di 36 anni, è stato arrestato a Torino con l'accusa di tentato omicidio. La donna, sfregiata al volto, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria. L'aggressione è avvenuta intorno all'una della scorsa notte in strada nel quartiere Barriera di Milano. L'uomo, che avrebbe colpito con una bottiglia di vetro la compagna, era detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno, ma usufruiva di un permesso lavoro. Dopo l'arresto il 36enne, in stato confusionale, è stato portato nel reparto detenuti dell'ospedale Molinette.

L'aggressione

La loro relazione era iniziata circa sei mesi fa, ma la donna voleva chiudere la storia perché aveva scoperto su internet i precedenti del 36enne. I due si sono incontrati ieri sera nel quartiere Barriera di Milano e sono saliti su un tram della linea 4 per andare a casa della donna. Una volta scesi dal mezzo, l'uomo l'ha gettata a terra e si è avventato sulla compagna con una bottiglia di vetro, cercando di sgozzarla, davanti ai passanti presenti che hanno chiesto aiuto e chiamato i soccorsi. Il 36enne ha cercato di scappare, ma è stato fermato in via Leini dalla polizia, che nel frattempo aveva circondato la zona. L'uomo, che lavorava in un bistrot di una cooperativa sociale di Grugliasco (Torino), era stato ammesso due anni fa al lavoro esterno (come previsto dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario) e sarebbe dovuto rientrare in carcere alle 2 di notte.

L'assassinio della fidanzata

Il 9 giugno 2008, l'uomo aveva ucciso a Bergamo la sua fidanzata dell'epoca, Alessandra Mainolfi, pugnalandola al petto e poi aveva chiamato le forze dell'ordine dicendo "ho ucciso il mio amore". A seguito dell'omicidio Safi è stato condannato a 12 anni di reclusione (il pm aveva chiesto 15 anni).

Appendino: “Il femminicidio è un tema urgente per il Paese”

"Una donna è stata aggredita ieri sera a Torino da quello che doveva essere il suo compagno, subito fermato dalle Forze dell'Ordine. Siamo vicini alla vittima di questo ennesimo tentato femminicidio. Tema che rimane grave e urgente nel Paese", ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commentando l'accaduto su Twitter.

Le parole del sindacato di polizia penitenziaria

"Bisogna riflettere, ancora una volta, sull'esigenza di rivedere gli strumenti normativi che permettono, come in questo caso, la possibilità di recarsi fuori dal carcere essendo già stato condannato nel 2008 per l'omicidio della fidanzata", ha commentato Pietro Di Lorenzo, segretario generale del sindacato Siap. "L'intervento delle volanti – ha aggiunto Di Lorenzo - ha impedito che si portasse a compimento l'ennesimo feroce femminicidio. Siamo grati ai colleghi che questa notte hanno salvato la vita alla giovane donna quasi sgozzata dal fidanzato, detenuto alle Vallette ma in circolazione grazie ai permessi per lavorare. Quello del femminicidio – prosegue il segretario – è un enorme gravissimo problema che deve essere affrontato a 360 gradi non solo tramite strumenti adeguati di perseguimento del reato ma anche, e soprattutto, attraverso grandi investimenti per l'educazione e rieducazione culturale delle vaste parti della società che hanno perso i principi fondamentali della convivenza civile e del rispetto verso l'altro, soprattutto se parliamo di bambini, donne ed anziani".