Un uomo e una donna sono rimasti gravemente feriti in un incendio scoppiato questa mattina all’interno di un’abitazione a Revignano d'Asti, in località Ca Lunga. Le fiamme sarebbero divampate in seguito a un’esplosione: a causarla potrebbe essere stata una perdita di gas da una bombola di gpl. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso e la polizia, mentre i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cto di Torino, mentre la donna all'ospedale di Asti, anche lei in codice rosso. L'esplosione ha fatto crollare il muro sul cortile interno e parte del tetto.

Le dichiarazioni

"Dallo scoppio l'uomo è stato sbalzato fuori ed è stato soccorso nel cortile. La donna, che era ancora all'interno, è stata tratta in salvo dai soccorritori", spiega il capo della Digos di Asti, Daniele Capone. L'abitazione si trova a poche centinaia di metri dalla Cascina dell'Orto, dove il cantautore Fabrizio De Andrè trascorreva le vacanze da ragazzo e dove abita ancora oggi Nina, la donna alla quale il cantautore dedicò la canzone 'Ho visto Nina volare'. "Abbiamo sentito una forte esplosione - spiega Antonio, marito di Nina - Siamo accorsi subito a vedere cosa era accaduto". Così un altro vicino: "C'erano fiamme e fumo e sentivamo urlare".

Data ultima modifica 13 ottobre 2019 ore 12:32