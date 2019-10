Cadono calcinacci dal sottopasso: chiusa la tangenziale di Mondovì

Un tratto della tangenziale di Mondovì è stata chiusa, e resterà tale fino alla completa 'rimessa in pristino', per la caduta di alcuni calcinacci dal sottopasso ferroviario. "Ho appena avuto un colloquio telefonico col Capo Compartimento Anas Piemonte, l'ingegnere Angelo Gemelli - spiega il sindaco Paolo Adriano - L'azienda ha predisposto l'invio in loco del caponucleo ed è in contatto con le forze dell'ordine per tutti i provvedimenti del caso. Ci aggiorneremo per seguire gli sviluppi della situazione: prioritaria la sicurezza dei cittadini". Sul posto sono giunti i tecnici dell'Anas, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di verifica del sottopassaggio.

La nota del sindaco

"I tecnici di Anas presenti all'altezza dello svincolo per Cuneo, presso il km 3+500 interessato dall'evento verificatosi in mattinata, stanno disponendo la chiusura del tratto di tangenziale in questione - spiega il primo cittadino -. La chiusura, che auspichiamo sia il più breve possibile, verrà mantenuta fino alla completa rimessa in pristino della parte di cavalcavia in oggetto. Tutti i veicoli provenienti dal fondovalle Tanaro o dal casello autostradale diretti all'ospedale potranno raggiungerlo attraverso via Tanaro, via Langhe e il Centro di Mondovì. Consapevole dei disagi che questa misura potrà apportare alla circolazione cittadina, confido nella celerità dell'intervento di Anas e nella comprensione di tutti i monregalesi. Il Comando di Polizia Locale è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento".

Data ultima modifica 05 ottobre 2019 ore 14:01