Piero Fassino si dimette dal consiglio comunale di Torino

Piero Fassino lascia la Sala Rossa, l'ex sindaco di Torino ha annunciato oggi le sue dimissioni da consigliere comunale del Pd in apertura della seduta dell'assemblea cittadina. "Oggi - ha spiegato Fassino - i maggiori impegni parlamentari dovuti allo scenario politico confliggono con la possibilità di assicurare una partecipazione costante al consiglio che richiede una presenza adeguata". Al posto di Fassino entra in consiglio comunale Lorenza Patriarca.

Le dimissioni di Fassino

Fassino ha annunciato che lascerà anche gli incarichi ricoperti a Strasburgo, nel congresso dei Poteri locali del Consiglio d'Europa. "Termina oggi - ha detto proseguito Fassino, visibilmente commosso - il mio mandato amministrativo ma non viene e non verrà mai meno il mio impegno per Torino che proseguirò in Parlamento a sostegno della mia città". L'ex sindaco e consigliere di opposizione si è poi rivolto all'aula e al sindaco Chiara Appendino dicendosi "consapevole che ciascuno di noi, pur nella differenza delle posizioni, è mosso dall'unico fine del bene di Torino. Per parte mia - ha aggiunto Fassino - ho sempre cercato il meglio della città. Al sindaco, consapevole della fatica che pesa sulle spalle di chi ha la responsabilità di guidare la città, auguro di poter realizzare le migliori cose per la città che entrambi amiamo e sa che per questo potrà sempre contare sulla mia disponibilità".

Appendino: “Gesto di responsabilità”

"Un grazie a nome della città per il lavoro svolto, per l'impegno, la dedizione e la serietà dimostrate ancora oggi con questa scelta", ha detto Appendino rivolgendosi al suo predecessore. "Il suo - ha aggiunto Appendino - è un ulteriore gesto di responsabilità".

I ringraziamenti del Pd

"A nome del Partito Democratico Metropolitano e del Gruppo consiliare di Torino ringrazio l'onorevole Piero Fassino per il lavoro svolto e la grande sensibilità dimostrata anche in questa occasione", hanno detto il segretario metropolitano e il capogruppo Pd Mimmo Carretta e Stefano Lo Russo. "Con questo ulteriore gesto di responsabilità – hanno affermato i due politici - siamo comunque certi che non verrà meno l'impegno di Fassino per il partito torinese e per la nostra città verso la quale continuerà ad avere un legame umano, personale e di impegno politico. Diamo altresì il benvenuto a Lorenza Patriarca, la quale siamo convinti porterà un prezioso contributo all'azione politica del Pd in consiglio comunale in questa fase finale delicata, dunque fondamentale, della consiliatura".