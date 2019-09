Rivoli, 40enne muore per shock anafilattico dopo intervento tonsille

Un uomo di 40 anni, padre di tre figli, è morto giovedì scorso otto ore dopo essere stato sottoposto a un intervento di rinoplastica e tonsillectomia all'ospedale di Rivoli, nel Torinese. A quanto si apprende, il quadro clinico dell'uomo ha avuto un decadimento improvviso delle condizioni generali di salute con una gravissima compromissione dei parametri vitali.

Il direttore sanitario: “Nessuna relazione tra intervento e morte”

Sulla vicenda, l'ospedale ha avviato un'indagine interna. "In questi casi, si cerca sempre di chiarire l'accaduto. Non c'è alcuna relazione tra l'intervento e il decesso del paziente - dichiara il direttore sanitario dell'Asl To3 Flavio Boraso - Il medico lo ha visitato un'ora prima e le sue condizioni erano più che buone. Abbiamo chiesto l'autopsia per chiarire le cause della morte: si tratta di un arresto cardiaco legato a uno shock anafilattico. Il paziente non ha dichiarato nessuna allergia e aveva già assunto in precedenza lo stesso antibiotico che gli è stato somministrato".