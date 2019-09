Un ragazzo di 32 anni, Andrea P., è stato arrestato dai carabinieri a Castellamonte, in provincia di Torino. Il 32enne, disoccupato, per mesi si è reso responsabile di diversi episodi di violenza nei confronti della ex compagna. Ad agosto la ragazza, stanca delle minacce, aveva denunciato tutto ai carabinieri.

Le minacce

Il suo ex compagno aveva provato a investirla con la sua auto, accecato dalla gelosia dopo averla incrociata per strada in compagnia di un amico. La gravità degli episodi hanno spinto i carabinieri all'arresto. L'uomo si trova ora ai domiciliari.