Torino, si apre voragine nell'asfalto: un'auto rimane incastrata

Un'auto è rimasta incastrata in una voragine di una decina di metri che si è aperta in via Somalia, a Torino. La Lancia Musa stava percorrendo la strada al momento del crollo dell'asfalto. Per rimuovere l'auto sono intervenuti i vigili del fuoco.

È collassata una parte della condotta fognaria

A causare la voragine, secondo quanto accertato dai tecnici della Smat, la Società metropolitana acque Torino, è stato il collasso di una parte della condotta fognaria, che in questa parte di Torino risale all'Ottocento. È in corso la bonifica dell'area mentre nelle prossime settimane si procederà al rivestimento della condotta di via Somalia. Sul posto è giunta anche la polizia municipale.